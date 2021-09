Desde la llegada de Joan Laporta a la presidencia del FC Barcelona, el puesto de Ronald Koeman en el banquillo nunca ha estado del todo seguro. De hecho, su continuidad se decidió en un par de cenas, y su relación, si bien ha mejorado, como el propio técnico ha revelado, aún tiene algunos capítulos en los que ambos se enfrentan. Y ahora ha sido el turno del neerlandés de enviar sus ‘dardos’.

“Mi relación con Laporta ha mejorado, pero la semana pasada sucedió algo que creo que… no está bien. Estaba sugiriendo que el entrenador no tiene todo el poder. Habló demasiado”, ha explicado en una entrevista concedida a la televisión neerlandesa NOS.

También se ha referido al periodo de incertidumbre que atravesó el club mientras Laporta analizó la situación del equipo para decidir si Koeman debía seguir al frente del equipo o no. “Creo que siempre debes crear claridad. Cuando tú, como club, dejas que las cosas funcionen un poco y no tienes claro el futuro de un entrenador, entonces hay especulaciones. Y si eres tú quien es el entrenador, entonces las cosas no son agradables”.

El entrenador también ha reconocido que quiere continuar en el banquillo del Camp Nou. “Estoy abierto a quedarme, lo estoy pasando bien” y agregó que “gracias a mí, este club tiene futuro”.

Koeman, por otro lado, es optimista ante los retos que se presentan esta nueva temporada y ha asegurado que “si tenemos a todos disponibles, realmente competiremos por el campeonato”. Por el momento, son bajas Ansu Fati, el ‘Kun’, Dembélé y Braithwaite.

Laporta piensa en reemplazarlo

Según diversos medios de comunicación, como ‘Más Que Pelotas’, la junta directiva del elenco culé no está convencida con el trabajo del técnico neerlandés. La idea es que termine esta temporada e intentar incorporar a un nuevo estratega que pueda promover la idea de juego que llevó a los culés al éxito.

Los dirigentes del cuadro ya tienen en la mira a dos nombres para sumarse al banquillo de cara a las próximas temporada.

El primer nombre es Luis Enrique Martínez, un entrenador con el que ganaron su última Champions League. Al parecer, el seleccionador español quedará libre luego de terminar el Mundial de Qatar 2022 y es la opción que más gusta a Laporta.

La otra opción es Xavi Hernández, siendo la más lógica después de la transición. A pesar de que el ex jugador no tiene la experiencia de Luis Enrique, viene de conseguir buenos resultados en el fútbol qatarí.

