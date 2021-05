Aunque todos sabían que Barcelona no dependía de sí mismo para seguir con opciones de ganar el título, sí fue una sorpresa la dura derrota de local ante Celta de Vigo por la jornada 37 del campeonato. A pesar del gol de Lionel Messi, el elenco de Ronald Koeman no pudo defender el resultado y quedó fuera de la pelea por el título, a una fecha de finalizar La Liga.

En conferencia de prensa, el técnico neerlandés se mostró abatido y resignado por la realidad del equipo, que solo ganó uno de sus últimos cinco partidos. Incluso admitió que el partido fue imagen de todo lo que le sucedido al equipo a lo largo de la campaña.

“En la primera parte es un reflejo de lo que ha pasado esta temporada. Hemos jugador bien, con ocasiones, pero el Celta ha llegado una vez y ha marcado. Nos hemos ido al vestuario con 1-1 y esto cuesta mentalmente. En la segunda, hasta que nos quedamos con 10, tuvimos el 2-1, pero no tuvimos ni suerte ni calidad”, declaró.

Por otro lado, y tras ser consultado por varios periodistas sobre su continuidad, Koeman prefirió no hablar más de su futuro. “No voy a contestar ya dije ayer lo que pienso y no hace falta repetirlo”, respondió. Eso sí, tocó el tema Messi, pues podría haber jugado su último partido en el Camp Nou.

“Esperamos que no. Todavía es el mejor jugador del mundo y lo ha demostrado también hoy, que jugar sin él es imposible. Ha marcado 30 goles, ha dado muchos puntos durante muchos años. Esperemos que siga pero es una pregunta para Leo. Si no está Leo, ¿quién va a marcar los goles?”, contestó.

Resignado por no ganar la Liga, Koeman también aclaró que la situación del Barcelona no se definió ante Celta, pues ya venían cediendo puntos vitales en las últimas fechas. “Yo creo que el problema no es de hoy. Tuvimos la oportunidad en casa contra el Granada. La manera de perder cuando tuvimos oportunidades de ganar, así nos sentimos. No hay otra manera de aceptarlo. El campeón va a ser justo campeón y nosotros no lo hemos sido”, finalizó.





