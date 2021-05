Hasta julio, aunque probablemente para Ronald Koeman sea un hasta luego. Los jugadores y miembros del staff técnico del primer equipo del FC Barcelona se han reunido este domingo en la Ciutat Esportiva Joan Gamper para desayunar y poner fin a la temporada 2020-21, en la que el conjunto azulgrana ha conquistado la Copa del Rey y ha quedado tercero en LaLiga Santander.

En el encuentro han estado presentes todos los miembros del primer equipo con la excepción de Pedro González ‘Pedri’, a quien Koeman ya dio vacaciones a principios de semana.

Al acabar el desayuno, el entrenador culé, Ronald Koeman, se dirigió a todos los asistentes “haciendo un balance de la temporada, agradeciendo el trabajo hecho a todos la plantilla y al cuerpo técnico y deseando buenas vacaciones y suerte a los jugadores que participen a las diferentes competiciones oficiales como la Eurocopa, al Copa América, Euro sub21 y Juegos Olímpicos”, según explicó el club azulgrana.

El próximo entrenamiento del primer equipo del Barça será este próximo julio, en una fecha aún por determinar, en lo que marcará el inicio de la pretemporada para la campaña 2021-22.

Seguro de quedarse

El conjunto blaugrana quedó en el tercer lugar de LaLiga. Koeman consideró que es un problema de plantilla lo que sucedió con su equipo esta temporada, en la que fue eliminado de la Champions League en octavos de final frente al PSG.

“Cuando llegamos al Barça, cogimos una plantilla que estaba hecha. El único fichaje que hicimos fue el de Dest. Para mí, esta plantilla no está hecha con el nivel que nosotros queremos tener en el Barça. Está claro y mucha gente del club piensa así. Y estamos intentando mejorar la plantilla”, señaló Koeman tras el último partido del elenco culé, 1-0 ante el Eibar.

El holandés se refirió a las especulaciones que vislumbran su pronta salida del club blaugrana: “Pienso que no será el último. Tengo contrato y no sé. Habláis mucho sobre este tema pero estoy tranquilo. Si hay que el club quiere cambiar, me tiene que hablar”.





