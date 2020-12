Sin preocupaciones. Ronald Koeman habló sobre la entrevista que Lionel Messi brindó a una cadena internacional, en la que dejó confirmada la opción de dejar FC Barcelona al final de su contrato con la escuadra española. Esto, lejos de causarle un dolor de cabeza al técnico, parece no haberle movido ni un pelo.

“No vi la entrevista en directo, pero sí la he visto luego. Siempre he estado tranquilo con Lionel Messi y no estaré más, o menos, tranquilo porque haya dicho que decidirá su futuro al final de la presente temporada. Ya veremos qué puede pasar”, sostuvo el entrenador del Barça en conferencia de prensa.

Por otro lado, el entrenador de FC Barcelona habló sobre la lesión que tiene Lionel Messi y que le permitió darse unos días de descanso en Argentina, la misma que fue corroborada por especialistas, quienes consideraron que era necesario un periodo lejos de todo del jugador.

“Lionel Messi estaba con molestias en el tobillo, por eso le hemos dado dos días más de vacaciones. El médico de FC Barcelona ha dicho que tras una semana sin entrenar va a estar bien”, agregó el estratega del elenco azulgrana sobre el actual estado del deportista argentino.

Lionel Messi no escuchará ofertas hasta el término de su contrato

Desde la próxima semana, Lionel Messi tendrá menos de seis meses de contrato con FC Barcelona y podría empezar a negociar con el PSG o Manchester City. Sin embargo, al crack azulgrana solo le interesa acabar con éxito la presente campaña. Su futuro lo verá más adelante.

“No tengo nada claro hasta que termine el año. Ahora solo pienso en acabar la temporada y ganar títulos”, dijo Messi. “Hoy por hoy estoy centrado en estos seis meses, en luchar por lo que se pueda y no piensa en cómo terminará el año porque no sería bueno que yo diga lo que voy a hacer. No lo sé tampoco”, agregó.

