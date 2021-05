Su futuro aún es un misterio incluso en la propia interna del FC Barcelona. Joan Laporta sostendrá con él una última reunión la próxima semana para definir el desenlace del banquillo azulgrana. Pero hasta entonces, Ronald Koeman seguirá al frente y el neerlandés ya tendría elaborada la lista de ‘decapitados’ en el elenco culé para la próxima temporada. Son nueve bajas como mínimo.

De acuerdo a información del diario ‘As’, Koeman elaboró esta lista junto al director de fútbol, Mateu Alemany, y el secretario técnico, Ramón Planes. La relación de nombres podría ampliarse a 12 jugadores.

En principio, los que parecen salidas fijas, en caso Koeman siga al frente, son: Matheus Fernandes, Miralem Pjanic, Junior Firpo, Neto Murara, Martin Braithwaite, Samuel Umtiti, Philippe Coutinho, Francisco Trincao y Riqui Puig.

Pero además de estas nueve bajas, habría tres nombres más que si llegase una buena oferta, Koeman estaría dispuesto a no contar con ellos: Sergi Roberto, Clement Lenglet y Ousmane Dembélé.

Plantel armado

El conjunto blaugrana quedó en el tercer lugar de LaLiga. Koeman consideró que es un problema de plantilla lo que sucedió con su equipo esta temporada, en la que fue eliminado de la Champions League en octavos de final frente al PSG.

“Cuando llegamos al Barça, cogimos una plantilla que estaba hecha. El único fichaje que hicimos fue el de Dest. Para mí, esta plantilla no está hecha con el nivel que nosotros queremos tener en el Barça. Está claro y mucha gente del club piensa así. Y estamos intentando mejorar la plantilla”, señaló Koeman tras el último partido del elenco culé, 1-0 ante el Eibar.

El holandés se refirió a las especulaciones que vislumbran su pronta salida del club blaugrana: “Pienso que no será el último. Tengo contrato y no sé. Habláis mucho sobre este tema pero estoy tranquilo. Si hay que el club quiere cambiar, me tiene que hablar”.

