No quiere repetir el plato. El expresidente del FC Barcelona Sandro Rosell descartó este jueves formar parte de una candidatura en las próximas elecciones a la presidencia de la entidad azulgrana, que esta previsto que se celebren durante la segunda mitad de 2021.

"Cuando sepa qué candidatos se presentan, opinaré si creo que vale la pena y, si no, no diré nada, pero no me involucraré en ninguna candidatura", aseguró durante el acto de presentación de su libro 'Un fuerte abrazo', en el que narra los 645 días que estuvo en prisión preventiva.

Rosell volvió a reiterar que no piensa volver a aspirar a la presidencia del FC Barcelona: “Le prometí a mi madre que no volvería a hacerlo mientras ella estuviera viva y espero que siga viviendo muchos años. Como dice una amigo mío, nunca digas nunca, pero en este caso la idea es nunca”.

Etapa de Bartomeu

Por otra parte, Sandro Rosell valoró positivamente el mandato al frente de la entidad azulgrana de Josep Maria Bartomeu, a quien definió como su "íntimo amigo" y, por lo tanto, reconoció que no podía de ser del todo objetivo.

“Todas las valoraciones son subjetivas y discutibles, pero los datos objetivos no engañan y, si miras los títulos, su mandato globalmente es muy bueno, porque el primer equipo de fútbol ha ganado una media de 2,5 o 2,7 títulos por temporada. Y, si miras el tema económico, todos los años el club ha dado beneficios”, argumentó.

Fichaje de Neymar

También se refirió a la reapertura del caso por el fichaje del brasileño Neymar cuando aún era presidente del club catalán, como otro ejemplo de la persecución de la que ha sido objeto.

“Técnicamente el caso no se aguanta por ningún lado. Es un club de fútbol que compra a un jugador de fútbol. Este caso ya lo archivó el juez De la Mata, pero parece ser que alguien lo obligó a reabrirlo, tal como él mismo reconoce en su auto de reapertura”, analizó.

