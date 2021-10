Salvo pase algo asombroso, el FC Barcelona ha decidido no ir por Paul Pogba en el próximo mercado de pases. Cabe resaltar que el mediocentro, que termina contrato con el Manchester United en junio de 2022, tiene a varios pretendientes haciendo fila para intentar ficharlo.

Según la información brindada por el diario ‘Sport’, el elenco blaugrana ha tomado la decisión de bajarse del carro por la contratación del futbolista. La razón es muy simple: económicamente hablando, la operación resulta imposible. Hace apena 24 horas empezó a circular que la opción era una realidad, pero parece haber durado poco.

Si bien es cierto, el internacional con ‘Les Blues’ percibe un salario aproximado de 17 millones de euros por temporada. Debido a esto, equipo que desee hacerse con sus servicios, deberá superar o igualar esa cifra, añadiendo también la comisión millonaria que se llevaría su representante, Mino Raiola.

Por otro lado, en Can Barça existen otras opciones por las que sí están dispuestos a hacer un esfuerzo, como la de Erling Haaland, representado también por el mismo agente del galo. Así pues, con los ‘culés’ fuera de la lista de pretendientes de Pogba, el camino se le hace cada vez más fácil para llegar al Real Madrid, otro de los conjuntos que está interesado en su fichaje.

Laporta dispuesto a vender en el mercado invernal

A pesar de no contar con una plantilla algo justa de efectivos, en el FC Barcelona se sigue teniendo como objetivo principal dar salida a los futbolistas que no son considerados por Ronald Koeman, más aún cuando estos elementos ocupan un hueco bastante importante a nivel salarial. Estamos hablando de Samuel Umtiti y Philippe Coutinho, dos nombres que no son del agrado de la actual junta directiva culé, por lo que buscarán desprenderse de sus servicios en el próximo mercado invernal.

Tanto el central galo como el centrocampista brasileño son dos elementos que cobran una salario alto en la actualidad blaugrana. Dicho esto, existe la necesidad de deshacerse de ellos y darle la estabilidad financiera que busca el conjunto de la Ciudad Condal.

Además, se dice que Joan Laporta, presidente de la institución, planea realizar una serie de fichajes en la próxima ventana de pases. Por ello, será vital asegurar la salida de estos futbolistas para tratar de recuperar esa competitividad perdida tras la marcha de jugadores como Lionel Messi y Antoine Griezmann.





