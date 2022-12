No cabe duda que Lionel Messi vive la mejor etapa de su carrera. Y es que, tras varios años desde el inicio de su etapa profesional, logró conseguir el ansiado título de la Copa del Mundo con la Selección de Argentina. Ante ello, luego de obtener el mayor logro de su carrera, según sus propias palabras, confirmó que se quedará en el PSG al menos hasta junio de 2024. Eso sí, aunque hoy por hoy es solo un deseo, en el FC Barcelona no se olvidan del ‘10′ y siguen haciendo fuerzas para tenerlo nuevamente en casa, así lo pudo demostrar Sergi Roberto.

En una entrevista con RAC1, el defensor y capitán de la escuadra blaugrana se refirió al último título obtenido por la ‘Albiceleste’ y reveló que aún no ha podido hablar con la ‘Pulga’. “Le he felicitado pero aún no me ha contestado. A través de mi mujer, con la suya, sí que se han felicitado. Muy contento de que haya ganado. Si no ganaba España, me hacía ilusión que ganase Leo”, mencionó.

En relación a un posible regreso de Lionel Messi a Cataluña, Sergio Roberto aseguró que, como hincha culé, el regreso de la ‘Pulga’ llena de ilusión. “Me gustaría... Y, si pudiese jugar con él, aún más”, mencionó, aunque rápidamente puso los pies sobre la tierra: “Aunque he leído que renovará con el PSG”.

Pese a ello, el defensor catalán aprovechó la oportunidad para elogiar el espíritu competitivo de Messi: “Yo no he visto a Maradona, solo lo que ha hecho él (Messi). No me ha sorprendido porque es muy competitivo. Sabía que era la última oportunidad que tenía para ganarlo”

Su situación actual en el FC Barcelona

“No hemos empezado aún a hablar, pero mi idea es quedarme”, mencionó Sergi Roberto sobre su futuro en la Ciudad Condal. No obstante, pese a no saber si continuará o no en el equipo, el defensor aseguró que siente el respaldo de Xavi Hernández. “Por lo que me ha transmitido el cuerpo técnico, están muy contentos conmigo y quieren que me quede, pero no hemos empezado a hablar”, apuntó.

Por otro lado, el capitán culé habló sobre su ficha actual y reveló algunos detalles. “Ahora mismo estoy cobrando como si hubiera subido del Barça B, pero lo hago con orgullo porque yo quiero estar aquí”, aseveró.





