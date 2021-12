Sergio Agüero no será parte del partido entre FC Barcelona y Osasuna, por la fecha 18 de LaLiga Santander en El Sadar, ya que no fue convocado por Xavi Hernández por encontrarse de baja debido a problemas del corazón. A pesar de su ausencia, el delantero argentino no deja de hacer noticia en la previa del encuentro del fútbol español. Y es que el astro sudamericano ha puesto a la venta un lujoso vehículo al que considera la compra más inútil de su vida. El exatacante del Manchester City pide nada menos que 200 mil euros para deshacerse del auto.

Se trata del Lamborghini Aventador que Sergio Agüero adquirió hace varios años y que hoy se encuentra en un conocido portal web de compraventa de coches del Reino Unido, de nombre ‘Autorader’. Tal como refleja el sitio, el auto deportivo alcanza los 200 mil euros para cualquier interesado.

En octubre de 2020, Agüero reveló en un programa argentino que la adquisición del Lamborghini Aventador fue algo absurdo ya que no llegó a disfrutarlo. Por el contrario, el deportivo terminó empolvado en uno de sus garajes en Manchester. Todo en la época en la que fue jugador del City.

Lamborghini Aventador, el auto que vende Agüero. (Foto: Business Insider)

“Para qué mierda me compré una Lamborghini. Debe tener 1200 kilómetros en seis años, no la usé nunca. Hace dos años que estoy pensando para qué mierda compré ese coche. Fue muy al pedo. Ahora está ahí, lo único que hace es cagarse de frío con la lluvia. Está afuera, tiene telarañas y todo”, dijo el ‘Kun’.

El auto de lujo al que Agüero hizo referencia es un exclusivo Lamborghini al que accedió en 2014 después del subcampeonato de Argentina en el Mundial de Brasil. Costó más de un millón, pero no terminó disfrutándolo y ahora busca deshacerse de él.

Cabe recordar que el ‘Kun’ AgUero hace unos días estuvo en Dubái probando algunos de los superdeportivos más exclusivos que existen hoy en día. Todo esto mientras el Barcelona caía eliminado en Europa.





