Aunque eligió firmar por PSG, Lionel Messi es aún historia viva del FC Barcelona. Con la camiseta azulgrana, el delantero argentino rompió todas las marcas posibles (goleador histórico, jugador con más presencias, etc.) y gran parte de las hazañas conseguidas, las realizó llevando en la espalda el número 10, hoy en propiedad de Ansu Fati.

Tras marcharse a la capital de Francia, el dorsal 10 quedó libre y, en principio, ningún integrante del plantel quiso tomarla. Así que el joven Ansu Fati, aún en la etapa final de recuperación, fue anunciado como el heredero para llevar la histórica elástica. De hecho, el jugador esperó unas semanas más para estrenarse con la casaca.

Este domingo, Ansu Fati ingresó en el minuto 81 por Luuk De Jong y, de esa manera, el 26 de septiembre pasará a la historia porque “por primera vez desde el 9 de marzo de 2008 vs. Villarreal, el número 10 en un partido oficial de Barcelona no es Lionel Messi”, indicó la página especializada de ESPN.

De Ronaldinho a Ansu Fati, el tiempo que Lionel Messi fue 10 de Barcelona. (Foto: Captura)

El medio citado precisó pasaron exactamente 4 mil 949 días para que el 10 de Barcelona no sea Lionel Messi. Ese es el periodo entre la última vez que utilizó ese número Ronaldinho Gaúcho y el de esta jornada con Ansu Fati.

Hay más, porque Fati volvió a las canchas y anotó un gol. El registro marca que Rivaldo había sido el último 10 que debutó con anotación en LaLiga. Mientras que Leo Messi y ‘Dinho’ esperaron hasta su segunda cita para convertir y Juan Román Riquelme recién marcó luego de un total de seis partidos.

Gol de Ansu Fati para marcar el 3-0 del Barcelona vs. Levante en LaLiga. (Video: ESPN)

Lo que dijo Fati por llevar el 10

Ansu Fati mostró personalidad y no tuvo dudas en responder sobre el dorsal que heredó de Lionel Messi. “Para mí llevar el diez no es una presión. Es un orgullo llevarlo después de Leo. Agradezco a los capitanes haber podido llevarlo. No es una presión, sino que estoy agradecido por vestir esta camiseta que significa mucho en el club. Vamos a por la Liga, a por la Champions. Somos el Barça y tenemos que pelear”, manifestó.

“Estoy feliz por la victoria. Tenemos mucho por recorrer aún, pero hemos ganado, he ayudado al equipo y por eso estoy feliz. Tengo que agradecer a los aficionados su apoyo y a los doctores que han conseguido que esté aquí. Ayudar al equipo es lo más importante. También estoy feliz por mi familia, que ha sufrido. Los aficionados han sido mi gran apoyo estos meses”, declaró sobre su regreso.

El regreso de Ansu Fati al fútbol en el Barcelona vs. Levante de LaLiga. (Video: ESPN+)

Recibe nuestro boletín de noticias: te enviaremos el mejor contenido deportivo, como siempre lo hace Depor.