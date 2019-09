Ter Stegen 'explota' por su suplencia en Alemania: "Me está volviendo un poco loco"

Ter Stegen es dueño absoluto del arco del FC Barcelona. Cada fin de semana se luce con grandes atajadas y paga así la confianza de Ernesto Valverde. Sin embargo, cada fecha FIFA es un dolor de cabeza para el alemán ya que en su selección no deja de ser suplente pese a que es uno de los mejores del mundo.



Dicha situación ha hecho que el crack del Barcelona empiece a perder la paciencia. Ve cómo Manuel Neuer sigue siendo dueño del arco de la 'Mannschaft' y se está cansando. "Por supuesto que me vuelve un poco loco. Das lo mejor de ti y no estás donde quieres. Sin embargo, creo que con el tiempo he encontrado una respuesta para mí", dice en una entrevista a T-online.

Ter Stegen afirmó que luchará con todo por arrebatarle el puesto a Neuer, pero dejó en claro que lo hará limpiamente.



"He establecido mis prioridades. Quiero tener éxito y el gran objetivo que tengo es ser el primer portero del país, pero no a cualquier precio. El fútbol es una cosa, pero la humanidad es más importante. Quiero poder mirarme al espejo y decir: 'has trabajado honestamente y has abordado abiertamente tus ambiciones. Fuiste justo y no jugaste por fuera'", aseguró.



Por otro lado, el crack del Barcelona dijo que no cree que el hecho no de jugar en la liga local como Neuer le esté pasando factura en la selección de Alemania.



"No, todo lo contrario. Sinceramente, no encuentro mejor razón que la de jugar en uno de los clubes más grandes del mundo. Además, la experiencia de jugar en el extranjero me ha hecho mejor. No me arrepiento", afirmó el ex Mönchengladbach.

