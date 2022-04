Fue el protagonista del partido de Champions que enfrentó al Real Madrid y al PSG en el Santiago Bernabéu en noviembre de 2019, luego de una acción en la que terminó cayendo lesionado su compatriota y por entonces recién fichado Eden Hazard. Thomas Meunier, ya hoy en el Borussia Dortmund, reveló que recibió una llamada del FC Barcelona en el último mercado de fichajes.

“El Barça es un tren que pasa solo una vez en la vida y no pudo ser. Me sorprendió mucho que me llamara Jordi Cruyff en las últimas semanas del mercado de enero”, reveló el belga al portal ‘7sur7′.

“Me explicó el plan y todo pasaba porque el Barça me quería como cedido o en un traspaso bajo. El Barça buscaba un lateral derecho físicamente completo y que fuese bien en la parcela ofensiva. Y todo ello a un precio razonable”, añadió el ex PSG.

Sin embargo, Meunier indicó que el Dortmund se negó a su salida. “El Bayern y el Dortmund son grandísimos clubs, pero el Barça es un equipo especial. El Dortmund me llamó para informarme también del interés y me dijeron: ‘Lo sentimos, pero no te podemos dejar marchar’. Podía haber presionado para que dejaran salir, pero no habría sido honesto por mi parte y no lo hizo, por lo que todo se acabó así”.

El ‘culpable’ del calvario de Hazard

En la mente del aficionado madridista aún colea aquella dura acción de hace tres años, que se considera el inicio de todos los males físicos del ‘Duque’. Incluso el propio Florentino Pérez se lo recriminó.

El entonces lateral del PSG golpeó al futbolista del Real Madrid con fuerza en su tobillo, el cual hizo un giro brusco que le provocó una lesión de gravedad.

Ya camino a los vestuarios, Meunier contó que se cruzó con el presidente del Real Madrid, con quien no tuvo un buen encuentro.

El defensa belga le tendió la mano para saludarle y le dijo: “Es un placer conocerte...”. No obstante, no se encontró con una respuesta amigable por parte de Florentino, que estaba muy molesto por lo que había presenciado sobre el terreno de juego con su estrella: “¿Te das cuenta de lo que has hecho? Se ha lesionado Eden Hazard y me dices ‘encantado’”, contó a la cadena belga ‘RTBF Sport’.

“Me enfadé un poco con él y le dije ‘ah, ¿sí?, ¿es mi culpa que se haya lesionado Eden Hazard?’, y Florentino me vuelve a responder, ‘sí, es tu culpa’”, zanjó.





