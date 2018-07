Así como su fichaje fue bastante cuestionado a inicios de la temporada anterior, su partida también se produjo a regañadientes. Muchos hinchas del Barcelona no terminaron de entender por qué Paulinho regresó al fútbol chino, y menos aún el propio técnico Ernesto Valverde , quien nunca estuvo de acuerdo con la salida del brasileño, según reveló el diario 'Marca'.

De acuerdo al medio español, el 'Txingurri' no tienen mayor participación en el tema de los fichajes. Al menos no de la misma manera que en su momento lo tuvieron Guardiola o Luis Enrique. Hoy por hoy, en el Barza los refuerzos los deciden el presidente Bartomeu y su hombre de confianza Pep Segura.



Y fueron ellos quienes decidieron que Paulinho regresara al Guangzhou Evergrande. Algo con lo que Valverde no estuvo de acuerdo, pues el mediocampista se convirtió en su 'salvavidas' de la temporada anterior en la Liga, con nueve anotaciones . Un buen promedio para un volante de primera línea.



Es por ello la insistencia del Barcelona en reforzar la zona de cara al gol con el braileño Willian ; aunque el Chelsea le ha rechazado ya tres ofertas.



Además de la capacidad goleadora de Lionel Messi, Luis Suárez y el propio Coutinho, con 45, 31 y 10 goles, respectivamente en el curso anterior, Valverde quiere a uno más en ataque que pueda sumarse a los mencionados, pues está claro que Dembélé aún no termina por despegar y Paco Alcácer por aparecer.