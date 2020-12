La primera experiencia de Victor Valdés como entrenador de un plantel profesional ha tenido más de un sobresalto. Desde su arribo al Unión Atlética Horta. ha sido noticia por sus drásticas decisiones, las cuales involucran el despido de empleados.

Hace unos días, el club que milita en la Tercera División del balompié español decidió desvincular a tres jugadores: Sergi Moreno, David Corominas y Adri Gimeno. El motivo fue por decisión técnica, según argumentó el club catalán.

Moreno no se quedó tranquilo y brindó una entrevista para Barcelona Televisión (BTV), donde explicó como sucedió su exclusión, la cual se dio de un momento para otro y de manera intempestiva.

“Estábamos en el gimnasio y al acabar la sesión, vino Víctor y nos dijo que no contaba más con nosotros, que no éramos futbolísticamente lo que esperaba. Que recogiéramos las cosas y nos fuéramos, que no entrenáramos porque quería firmar a otros”, contó el delantero de 28 años.

“Somos personas ante todo y con Víctor Valdés me he sentido tratado como una mierda. Vivo de esto y ¿ahora cómo pago todo lo que tengo que pagar?”, agregó.

Cabe recordar que durante sus primeras semanas en el cuadro culé, Valdés ordenó la separación del preparador de arqueros y de un asistente técnico. Después fue expulsado durante su primer amistoso por reclamos airados al árbitro.

En cuanto a lo deportivo, Horta se ubica en la séptima casilla de su respectivo grupo en la Zona V de la Tercera División. Por ahora, muy lejos de llegar a zona de clasificación.

