Fue uno de los que lo apoyó en campaña y que formaría parte del proyecto de Joan Laporta una vez lograra asumir la presidencia del FC Barcelona. Sin embargo, tras casi una semana después de la investidura del mandamás azulgrana, rompió palitos y, al menos de momento, no estará en su equipo de trabajo. Víctor Valdés, ha decidido tomar distancia por desacuerdos en el cargo que tendría.

De acuerdo a información de Catalunya Ràdio, el histórico portero del Barcelona no quiere ser formador de porteros. Pretendía tomar la dirección técnico de un equipo (ya fue técnico del Juvenil) y, si no se reconduce la negociación, no volverá al Camp Nou.

Valdés había acudido a la presentación del proyecto deportivo de la candidatura de Joan Laporta antes de las elecciones y se dio por hecho que estaría en su equipo de trabajo.

Pero tras este episodio, el portero de la ‘era’ dorada del club, clave en múltiples Ligas y legendario por la final que jugó en París en 2006, ha preferido desmarcarse del proyecto de Laporta.

Sus anteriores salidas del club

Valdés también se refirió hace meses en entrevista con ‘RAC 1′, a sus dos salidas del club azulgrana, la primera como jugador y la segunda la temporada 19-20 como entrenador del Juvenil A.

“En la primera salí en un carrito de Sanitas (se lesionó de gravedad en un encuentro en el Camp Nou), acompañado por dos recogepelotas y con las manos en la cara llorando. Fue una noche fatídica para mí y lo quise dejar ahí porque era lo que me había tocado y no lo quise cambiar”, explicó.

Respecto a la segunda, dijo que “se dieron muchas circunstancias y el Barcelona es un club que tiene una filosofía muy férrea a nivel de juego y metodología y yo soy un entrenador más dinámico que se adapta al talento de los jugadores. En este sentido me encontré muchas puertas cerradas a la hora de tomar decisiones, más allá de que las decisiones del entrenador muchas veces allí no eran las que valían”.

