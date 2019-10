Barcelona busca a Saúl Ñíguez, pero Manchester City quiere quemarle la película con 150 millones de euros

Uno de los jugadores que el FC Barcelona buscará en el mercado de fichajes 2020 es Saúl Ñíguez, crack del Atlético de Madrid que interesa a la directiva azulgrana hace un par de temporadas. Los 'Culés' sueñan con un futbolista como el español, pero lamentablemente para sus intereses, no son los únicos.



Según el programa 'El Chiringuito' de MEGA, el crack del Atlético de Madrid ha pasado a ser el gran anhelo del Manchester City para el 2019-20. En Etihad saben de su calidad y estarían dispuestos a pagar su cláusula de 150 millones de euros.



En los últimos meses, el nombre de Saúl Ñíguez ha estado relacionado con el FC Barcelona. Sin embargo, tal como apunta la citada fuente, no estaría en los planes de los azulgranas meterse en la puja por el volante ante semejante oferta del equipo de Pep Guardiola.



Ñíguez, que tiene contrato con el Atlético de Madrid hasta el 2026, es uno de los jugadores que más ha crecido en las últimas temporadas. Se ha vuelto indiscutible para Simeone en todos los partidos mientras que con la selección española ya ha disputado un Mundial.

Saúl me parece fantástico, pero no estamos interesados en él porque pertenece al Atlético. Se va a quedar en su club mucho tiempo. Me parece excepcional", dijo Guardiola hace un tiempo cuando le preguntaron por la llegada de Ñíguez. ¿Será para despitar?

