En tiempos en los que el Barcelona comienza a despedirse del título de LaLiga Santander y Quique Setién empieza a ser cuestionado por el rendimiento del equipo, Xavi Hernández vuelve a postularse como el próximo entrenador del club catalán. Así de claro lo dejó en una charla moderada por Jordi Évole.

El hoy entrenador del Al Sadd catarí insistió que su gran sueño sigue siendo volver al FC Barcelona para trabajar desde el banquillo. Es más, el de Terrasa confesó que su cuerpo técnico va tomando forma para cuando se presente el momento de llegar al Camp Nou.

“La ilusión más grande que tengo ahora es ser entrenador del Barça y volver al Barça para triunfar. No yo, sino esos futbolistas y que el Barça triunfe. Y, como consecuencia, nuestro staff técnico, que se está preparando mucho y nos hace mucha ilusión”, dijo Xavi Hernández.

El exvolante del Barcelona explicó que su fichaje como entrenador catalán podría darse después del fin del mandato del presidente Bartomeu en verano de 2021.

“Lo que me gustaría es tener todos los condicionantes para volver en el momento exacto para empezar un proyecto de cero. Eso ya lo he dicho muchas veces pero me gustaría poder tomar decisiones futbolísticas en el Barcelona”, dijo el campeón mundial en Sudáfrica.

“Esta claro que el escenario después de unas elecciones sería perfecto. Claro que sí. No descarto nada. Me vinieron a buscar en enero. Estuvimos hablando y tal. Les dije que no me cuadraban ni las circunstancias ni el timing. Pero espero que se den de nuevo”, agregó.





