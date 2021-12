Pese a que el FC Barcelona es uno de los equipos que no la viene pasando bien tanto en el plano local como el internacional, su entrenador, Xavi Hernández, se negó este viernes a dar LaLiga Santander por perdida. Como bien sabemos, el cuadro culé se encuentra en la octava posición de la tabla del torneo español, a 18 puntos del líder. Sin embargo, el estratega ve a esta situación como reversible, por lo que aseguró que sus dirigidos tratarán de alzar vuelo en las próximas jornadas.

Tras admitir que “el objetivo principal” en el torneo de la regularidad es “quedar entre los cuatro primeros” para así clasificar a la próxima Liga de Campeones en el curso que viene, el DT aseguró en rueda de prensa que su club no está “para regalar nada” con media temporada aún por disputarse.

Además, Xavi aseguró que está muy satisfecho “con la actitud y el trabajo” de su plantel tanto en los entrenamiento como en los partidos. “Pero nos está costando más de lo que pensamos y con eso todavía no nos alcanza para competir”, reconoció.

Asimismo, otro de los que están voceados a entrar en el once este sábado es el atacante del Barça B Ferran Jutglà, de quien el técnico destacó que “puede jugar tanto de delantero centro como de extremo, va bien al espacio y es peligroso”.

Por otro lado, el estratega respondió a los comentarios del presidente de LaLiga, Javier Tebas, que declaró el día de ayer que el Barça no podrá cuadrar sus cifrar para poder fichar a Erling Haaland. “En estos momentos tenemos una situación económica difícil. Hay que ser realistas, no va a ser fácil reforzar al equipo. Esta es nuestra realidad, pero ya veremos qué pasa. Sobre Haaland, no sé absolutamente nada, no hemos hablando absolutamente nada. En cuanto a Tebas, a él le interesa que Haaland venga a LaLiga”.

Por último, cuestionado por el rendimiento menguante de futbolistas importantes como Frenkie de Jong o Marc-André ter Stegen, Xavi defendió la calidad de ambos y recordó que “es una cuestión psicológica” a causa de los malos resultados. “Necesitamos la victoria y veremos las cosas diferentes, con Marc y con Frenkie”, finalizó.

Barcelona ya tiene rival en la Copa del Rey

Barcelona enfrentará a un adversario que proviene de la Tercera División de España. Así, el Linares Deportivo es el primer escollo que tendrá que sortear el elenco comandado por Xavi Hernández. “El Barcelona visitará por primera vez Linarejos. Nuestro rival en dieciseisavos de Copa del Rey es nada más y nada menos que el Rey de Copas”, reaccionó el rival de los culés.

El DT, tras conocer esta noticia, también habló sobre sus expectativas sobre este duelo. “Estamos viendo a rivales de menor categoría que están eliminando o llevando a la prórroga a equipos de Primera. Nos costará, y más a partido único”, advirtió.





