Tras la salida de Ronald Koeman del FC Barcelona, diferentes medios de España dan por hecho la llegada de Xavi Hernández al banquillo, pero parece no ser esta la única buena noticia para la afición culé. Según el diario Marca, los qataríes estarían dispuestos a dejar salir al español para que se convierta en el nuevo técnico del conjunto catalán. Un momento muy esperado por los hinchas blaugranas desde hace años, pero ahora parece que el momento ya ha llegado.

La relación con los dueños del Al-Sadd es inmejorable. Xavi ha sido una joya profesional con los asiáticos, tanto como jugador y como entrenador. Entre ambos papales son 11 títulos los que ha conseguido con el equipo. Además, tiene un tremendo récord de partidos invictos, donde casi ha alcanzado al más largo en Qatar, de 41 partidos sin conocer la derrota.

Asimismo, el reciente contrato entre el los blaugranas, el qatarí y el español podría ser positivo. Por allá en el 2015, tras ganar la Champions League y el triplete con Luis Enrique, el ex presidente Josep María Bartomeu, rompió el vínculo con Qatar luego de no llegar a un acuerdo para las siguientes temporadas, ya que el mandamás culé pedía más dinero por sus logros. Finalmente, todo se canceló.

Desde aquel entonces, no hubo contacto entre ambas partes. Pero ahora, Xavi podría ser un nexo importante para lograr este hecho. Al tener no solo una relación de trabajo sino también afecta, las conversaciones le darían un plus interesante para la directiva presidida por Joan Laporta. Eso sí, siempre y cuando se cierre la operación.

Lo que costaría la llegada de Xavi

El contrato que mantiene el técnico español con el conjunto catarí lleva de por medio un cláusula libertaria, con la cual este mismo podrá quedar desligado solo si se abona un millón de euros. En el Camp Nou ya están enterados de esta cifra y consideran que no se encuentra en condiciones para poder asumirla.

Debido a esto, los blaugranas buscarán negociar con el Al-Sadd para que haya una considerable rebaja o se quede en nada si es que el Barça va a jugar un amistoso hasta su localidad en Doha. Eso sí, pese a que los culés están dispuestos a gastarse algo más de tres millones en el sueldo de Xavi, este no usará ningún euro de sus fondos para pagar su salida de la institución de Qatar.





