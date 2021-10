El presidente del FC Barcelona, Joan Laporta, afirmó el último viernes que guardó la ilusión de que Lionel Messi se quedara en el club azulgrana a jugar de forma gratuita. “Por un momento tuve la esperanza de que dijera que jugaría gratis. Eso me hubiera gustado y me hubiera convencido. Entiendo que la Liga lo hubiera aceptado”, dijo el mandamás de los culés. Sin embargo, según el diario Sport, nunca hubo una propuesta de tal tipo en las negociaciones. Así las cosas, el genio de Rosario terminó fichando por el PSG.

De acuerdo a la citada fuente, el Barcelona le propuso a Messi una reducción del 50% del salario y el crack argentino no dudó en aceptar. Las negociaciones parecían ir por buen camino, pero aparecieron los primeros resultados de la auditoría que mandó a preparar el presidente Laporta.

Los números decían que a pesar del recorte a Lionel Messi, la masa salarial de la plantilla del Barcelona seguía sin cuadrar. Ya no podían bajarle más el sueldo al argentino y al presidente nunca se le ocurrió pedirle un sacrificio económico para que siga jugando en el Camp Nou.

“La decisión estaba tomada y que no había vuelta atrás. El club retiró la oferta que le hicieron en su día y allí acababa su vinculación con el club al que llegó con 13 años. Así fue imposible contemplar la opción de que Messi continuara jugando en el Barcelona aunque fuese de forma gratuita, tal y como dice que soñó Laporta”, publica la citada fuente.

Traumática salida

Tener que irse del Barcelona fue un shock para Lionel Messi, pero el delantero argentino dijo que algunas caras conocidas lo ayudaron a establecerse con comodidad en el PSG. “No lo esperaba en absoluto. Tenía en mente firmar mi contrato y reanudar los entrenamientos de inmediato. Pensé que todo estaba arreglado y que solo faltaba mi firma (en el contrato)”, dijo en una entrevista con la revista ‘France Football’.

“Pero cuando llegué a Barcelona después de la Copa América me dijeron que no era posible, que no podía quedarme y que tenía que buscarme club, porque el Barça no tenía los medios para renovarme el contrato. Cambió todos mis planes”, confesó el astro sudamericano.





