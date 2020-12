Barcelona es como una montaña rusa. Un día parece que sube y el siguiente, que baja. Un día te deja con la boca abierta y el otro te desespera. Y sí, es una temporada de transición, lo sabemos todos, pero un equipo como el Barça no se puede permitir no encadenar 3 victorias en lo que va de Liga.

Y me niego a conformarme a escuchar a Koeman decir que juegan los que se lo merecen y, al mismo tiempo, ver a Riqui Puig en el banco. El canterano fue de las pocas cosas positivas del curso pasado, pero Koeman ya dejó claro desde el primer día que no contaba con él y lo sigue repitiendo siempre que puede.

La meritocracia me parece un buen sistema, pero muy bien debe entrenar Coutinho para pasarle por delante, porque una vez en el campo, para mí no hay color. Riqui debe ganarse los minutos en los entrenos, pero hay algunos que disponen de muchos más y no se lo ganan en el campo.

Riqui es joven y debe madurar, pero el Barça no puede renunciar a su talento. Cada vez que sale de un plus al equipo que no dan ni Coutinho, ni Trincao, ni Griezmann, que han costado un dineral.

TE PUEDE INTERESAR