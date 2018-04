Sin Champions League en el horizonte, con la Liga Santander casi resuelta y por jugar la final de Copa del Rey, muchos imaginaron que Yerry Mina tendría minutos con Barcelona en la recta final, pero Ernesto Valverde lo ha descartado.

Pensando en el juego definitorio contra Sevilla del sábado 21, los azulgranas reservarán algunas de sus figuras para medirse frente a Celta de Vigo en la jornada 33 del torneo español, partido del martes 17.

Pese a las ausencias, Yerry Mina no está en los planes de Ernesto Valverde como una alternativa para arrancar en el once titular de Barcelona. Aunque no mencionó si convocará al zaguero central colombiano.

Además, el técnico de los catalanes ha zanjado el tema relacionado al 'cafetero', previo al choque liguero. El 'Txingurri' ha mencionado cuál es la posición del sudamericano en la actual plantilla de los azulgranas.

"Tenemos cuatro centrales y vino con la temporada centrada. Es posible que aún nos pueda ayudar pero confío en los centrales que tengo. Ya tendrá su oportunidad. El cuarto central antes de que llegase fue Vermaelen", indicó sobre Yerry Mina.