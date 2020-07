La situación que vive Griezmann en el Barcelona ya la han pasado otros jugadores. No todos llegaron con grandes expectativas o con un enorme cartel, como es el caso del francés, pero por una u otra razón no terminaron de encajar en el cuadro azulgrana. Ese es el caso de Yerry Mina. El defensor colombiano llegó al Camp Nou en enero de 2018 pero en agosto de ese mismo año se fue al Everton, donde sigue hasta la fecha.

“La verdad yo siempre he ido por el fútbol, he ido tratando de jugar solamente, de disfrutar. Y ese era mi sueño: ir al Barcelona. Podía ir a otros equipos quizás: el Borussia que me quería, otros equipos en Alemania, en Italia, en Inglaterra, pero, la verdad, yo quería ir al Barcelona”, explicó Mina sobre su elección por el club azulgrana en entrevista al diario ‘Marca’.

“Y no me arrepiento de ir allá porque he aprendido mucho y he mejorado como persona y como jugador”, admitió el colombiano, quien solo pudo estar ocho meses en el Camp Nou.

Pensó en no jugar más

“Hubo un momento que incluso yo llego a pasar mal al ver que no podía jugar, que no tenía oportunidades. Pensaba muchas cosas. Muchas cosas malas. Pensé que estaba terminado. Tan mal me veía que Paulinho y Coutinho me alentaban todo el tiempo y me decían: ‘Tranquilo que todo va a estar bien’. Y eso, tanto como te motiva, a la vez te desmotiva, porque tú siempre quieres jugar y quieres estar ahí”, reconoció Yerry.

“Yo entiendo que hay jugadores espectaculares, pero bueno, yo también por ahí quizás quería tener un minuto. Pero no se dio. Y los pocos minutos que tuve, mal... Sentí por momentos que todo se me venía abajo, sentí que nada me salía, ni dar un pase en el entrenamiento, sentía que nada me salía”, añadió.

