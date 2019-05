Parece un chiste, pero es la oferta de Benfica: el Barça rechaza 12 millones de euros por unos de sus cracks

Quiera o no, el Barcelona sufrirá un par de bajas para el mercado de fichajes 2019. Uno de los jugadores que tiene todas las intenciones de salir es Jasper Cillessen, el portero holandés por el que ya llegaron ofertas a las oficinas del Camp Nou. Sin embargo, no satisfacen las pretensiones económicas de Bartomeu.



De acuerdo al diario 'A Bola', en el FC Barcelona ya han rechazado 12 millones de euros del Benfica. No consideran que sea una propuesta digna para un arquero que si bien es el suplente de Ter Stegen, siempre ha rendido al más alto nivel cuando le ha tocado ser parte del once inicial.



En el FC Barcelona no están dispuestos a perder a Cillessen por menos de 25 millones de euros, pero el club portugués no piensa pagar este precio. No obstante, la voluntad de negociar existe en el equipo de las 'Águilas'. ¿Su oferta? Una cláusula que consista en que los azulgranas tendrán preferencia sobre próximos fichajes.

Jasper Cillessen llegó al Barcelona en la temporada 2016/17.

Además, en Lisboa le ofrecen a Jasper la indiscutida titularidad que en el FC Barcelona nunca pudo ganarse. Además, prometen hacer un esfuerzo para pagarle los 2.860.000 euros que gana como azulgrana.



Hay que recordar que ante la posible salida de Cillessen, el Barcelona ha tanteado el fichaje de Faríñez. De hecho, según AS, el club azulgrana observa a Wuilker desde el pasado 22 de marzo, fecha en la que tuvo una gran actuación en un amistoso frente a Argentina en el Wanda Metropolitano de Madrid.

