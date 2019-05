Crack del Real Madrid fue ofrecido al Manchester United y medita salir del club blanco

En Real Madrid no solo han activado la operación fichajes para la próxima temporada, sino también la de salida. Hay jugadores en la lista que no cuenta para el técnico Zinedine Zidane y que le dirían adiós a su aventura al conjunto del Santiago Bernabéu. Uno de ellos tendría destino rumbo al Manchester United y tiene todo para ser titular allí.

Y es que este lunes, el diario inglés The Telegraph sostiene que Keylor Navas , portero del Real Madrid , acaba de ser ofrecido al Manchester United. El encargado de hacerlo ha sido su agente Jorge Mendes y no la misma dirigencia merengue. El portero costarricense le ha comentado que no quiere vivir una temporada en España como la actual, en donde ha sido el suplente de Thibaut Courtois.

En el United, Keylor Navas pelearía el puesto con David De Gea. El español no ha gozado de una buena campaña, ha tenido varios errores y el último fue ante Chelsea en Old Trafford, en donde no pudo retener una pelota y permitió que Marcos Alonso anote sin problemas. Los hinchas de los 'Red Devils' ya lo quiere fuera debido a sus 'bloopers'.

Lo que podría ser un problema serían las pretensiones del internacional con la Selección de Costa Rica. Gana 5 millones de euros por temporada en el elenco merengue y no estaría dispuesto a que le bajen esta cifra. En la tienda del United esperan pagarle algo menos.

En la presenta campaña, Keylor solo ha jugado poco más de 800 minutos en LaLiga Santander y 120 en la Champions League. No es la primera vez que es voceado al cuadro inglés ya que iba a ser moneda de cambio por De Gea. El fax para su traspaso en 2015 llegó tarde a Old Trafford de parte del Madrid y se quedó en España.

Keylor Navas llegó al Real Madrid tras el Mundial Brasil 2014. (Foto: Getty Images) Keylor Navas llegó al Real Madrid tras el Mundial Brasil 2014. (Foto: Getty Images)

► Sentido mensaje de Del Bosque tras recuperación de Casillas

► ¿Eden se irá al Madrid? Chelsea confirmó la salida de Kylian, su hermano

► Esta sería la lista preliminar de Gareca para la Copa América 2019

► Butrón contó cómo se truncó su fichaje al fútbol de Europa

► Mira aquí la tabla de posiciones de LaLiga Santander