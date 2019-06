Lo tienen en la mira: Dani Alves y los posibles equipos a los que iría tras salir del PSG

Dani Alves no va más en PSG. Luego de dos años en donde ganó la Ligue 1 y otros torneos locales (no pudo alzarse en la Champions League), el lateral derecho brasilero anunció que dejará la camiseta parisina para la próxima temporada. "Cierro un ciclo de aprendizaje y experiencia. Ha llegado el momento de poner un punto final aquí", sostuvo el ex Sevilla. Ahora, sin duda que será protagonista del mercado de fichajes que viene.

Pretendientes no le faltarán a Dani Alves. Pese a sus 36 años de edad es considerado uno de los mejores en su puesto y son varios los clubes que lo tienen en la mira. Primero está Barcelona, según apunta el diario AS en su edición digital. Su ex casa con la que lo ganó todo lo recibiría con los brazos abiertos.

Nelson Semedo no tiene el puesto asegurado el puesto en el 'Barza' y Ernesto Valverde no tendría problemas en tenerlo en su plantel para la próxima temporada. Alves cuenta allí con grandes amigos en la Selección de Brasil como Arthur y Philippe Coutinho. Lionel Messi, Sergio Busquets y otros ya han compartido vestuario con él.

Sin embargo, Manchester City también aparece en escena. Pep Guardiola habría dado la orden a su directiva para que lo fichen y un plus es la gran amistad entre ambos. Lo ganaron todo en la tienda culé y espera que se dé lo mismo en el Etihad Stadium de Inglaterra.

Otros cuadros que están interesados en Dani Alves según el citado medio, aunque con menor posibilidad de ficharlo, son Inter de Milán y Borussia Dortmund. No se descarta la opción de la SuperligaChina rumbo al Guangzhou Evergrande debido a los altos sueldos que pagan en la primera división de Asia.

