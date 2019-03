Con la ayuda de los petrodólares: el gigante que podría dejar al Barcelona sin el fichaje de Filipe Luis

Filipe Luis es uno de los jugadores que el FC Barcelona quiere amarrar en el siguiente mercado de fichajes 2019. El brasileño aparece en el radar como el suplente ideal para Jordi Alba, pero no solo en Camp Nou lo están buscando. Según el diario 'Mundo Deportivo', el Manchester City también ha puesto sus ojos sobre el futbolista del Atlético de Madrid.



Tal como apunta la citada fuente, Josep Guardiola quiere reforzar el lateral izquierdo del club inglés con Filipe Luis en vista de que Mendy no se ha consolidad en ese puesto. Tiene experiencia y podría adaptarse rápidamente a la filosofía de juego que el Pep impone en sus equipos.

Conscientes de que el Barcelona lo quiere, el Manchester City le habría pedido al brasileño que no se comprometa hasta el mercado de fichajes de verano con ningún equipo. Los 'Citizens' quieren convencerlo de que llegar a Etihad es lo mejor para su futuro. Aunque, siempre según 'Mundo Deportivo', los azulgranas tienen todas las de ganar.

Pep Guardiola, DT del Manchester City. (Foto: EFE) Pep Guardiola, DT del Manchester City. (Foto: EFE)

No importa, como suplente.

Filipe Luis no tendría problemas en llegar al FC Barcelona para ser el suplente de Alba. Tiene 33 años y sabe que no puede dejar pasar una oferta de los azulgranas. De hecho, el brasileño prefiere seguir jugando en un club grande, aunque sea como suplente, a ser titular habitual en un equipo desconocido. El dinero no influirá en su decisión.



"Pese a que se ve con opciones de competir por el puesto, Filipe vería con muy buenos ojos la posibilidad de ser suplente en el Barça y dar así un paso más en su carrera. En este sentido, el brasileño preferiría jugar menos, pero seguir compitiendo por títulos, a apostar por una liga menor para ser titular indiscutible y un contrato millonario", publica la citada fuente.



Hay que mencionar que el futuro de Filipe Luis suena hace varios meses fuera del Atlético de Madrid. Al brasileño lo buscan la Juventus y el Inter de Milán, aunque según ha revelado el propio futbolista , fue el PSG el club que más estuvo cerca de ficharlo en 2017.

► Empieza la guerra: Barcelona espiará a De Ligt en Ámsterdam, pero no será el único gigante



► Con Vinicius Jr. a la cabeza: 10 jóvenes figuras del Real Madrid y Barcelona a seguir [FOTOS]



► "¡Ineptos!": la dura crítica de Maradona a Argentina tras derrota ante Venezuela en la vuelta de Messi



► Xavi rompe la ilusión de Venezuela: el mensaje en que confirma su ausencia en amistoso con Cataluña