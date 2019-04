Le abren los brazos: Mauro Icardi en la mira de este gigante de LaLiga Santander

Sería el bombazo del mercado de fichajes. Ante la cada vez más cercana posibilidad de que Antoine Griezmann se vaya del Atlético de Madrid y el cansancio de los dirigentes sobre Diego Costa, el cuadro dirigido por el 'Cholo' Simeone ya tendría a su posible reemplazo. Nada más y nada menos que el delantero argentino, Mauro Icardi.



Los días en el Inter de Milán no son los mejores para Mauro. El esposo de Wanda Nara vive una relación más que tensa con el cuadro 'neroazurro' por las declaraciones de su pareja. La tensión llegó a tal punto que fue 'sacado' de muchos partidos y se comió banca en otros. Ahora, su futuro tendría mejor puerto.



Sucede que el delantero de 26 años sería la primera opción del Atlético de Madrid para reforzar el equipo madrileño ante la partida casi inminente de su estrella, el francés Griezmann, cuyo destino final sería el Barcelona de España.



Además, el cuadro 'Colchonero' tiene en sus filas a Morata y Diego Costa, pero el hispano-brasileño no ha dado la talla en esta temporada. Su última expulsión ante Barcelona en el Camp Nou habría enfadado a los dirigentes 'albirrojos'.



Por el '9' colchonero han llegado ofertas, sobre todo de China, por lo que no tendrían problemas en volver a escucharlas y darle una salida. Icardi es el favorito de los dirigentes, pero no sería el único. Sobre la mesa están también los nombres de Insigne del Nápoles y Jovic del Eintrancht.

