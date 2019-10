Noticia del día en Francia: Cavani ya aceptó fichar por el Atlético de Madrid y dejará el PSG en 2020

Aunque resta mucho para la apertura del mercado de fichajes 2020 , los rumores sobre transferencias de jugadores no dejan de aparecer. Esta vez se trata del delantero uruguayo Edinson Cavani , quien según el sitio francés '10Sport', ya aceptó ser jugador del Atlético de Madrid.



De acuerdo a la citada fuente, el nacido en Salto ha decidido cambiar de aires en 2020 y dejar el PSG luego de siete temporadas. El deseo de Cavani es marcharse en enero del próximo año, cuando abra el mercado de fichajes de verano, sin embargo, en el Atlético de Madrid quieren esperar al verano.

El equipo rojiblanco le ha dicho a Cavani que será mejor que la operación se concrete en julio del 2020 ya que de aquí a fin de temporada, Simeone seguirá apostando por Joao Félix, Álvaro Morata y Diego Costa en la delantera.



Edinson Cavani acaba contrato el próximo año con el PSG y no renovaría su vínculo. (Getty Images) Edinson Cavani acaba contrato el próximo año con el PSG y no renovaría su vínculo. (Getty Images)

Según '10Sport', el PSG no pondrá inconvenientes para la salida de Edinson Cavani. Si bien no ha perdido importancia en el equipo de Tuchel, el plan de los franceses pasa por rejuvenecer el ataque y nada mejor que apostar por Icardi, quien sería comprado definitivamente a fin de temporada.



Si se concreta la llegada de Cavani, el afectado sería Diego Costa por el que siguen llegando ofertas desde Qatar y que al parecer son del agrado tanto del jugador como de la entidad rojiblanca. Solo definir la llegada del uruguayo. ¿Enero o junio de 2020?



esta no es la primera vez que Cavani suena como fichaje en el Atlético de Madrid. De hecho, el interés por el uruguayo está desde que éste militaba en el Napoli, aunque por entonces el poder económico del PSG pudo más. Pero en España hay, esta vez, existe confianza de que la decisión sea diferente.

