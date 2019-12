La temporada en Europa terminó para Erling Haaland. El delantero de moda y goleador de la actual Champions League quedó eliminado del torneo continental y el Red Bull Salzburgo tampoco alcanzó la Europa League, por lo que sus vacaciones comenzaron antes de tiempo y también sus opciones de dar el gran salto a otro club.

Uno de esos equipo que quiere al goleador de 19 años es el Manchester United, pero no es el único. Además, Haaland y su entorno siguen jugando al misterio con lo que será su futuro. Una de las publicaciones que hizo su padre en Twitter aumentó la polémica.

Alfie Haaland subió a sus redes una foto de su hijo frente a una pantalla con la información de los vuelos sin especificar cuál era la de ellos. ¿Será Inglaterra o Alemania? En las próximas horas o días se conocerá más al detalle del futuro del goleador.

Haaland podría fichar por el Manchester United. (Captura)

Es el delantero más pedido en Europa

Red Bull Leipzig y el Borussia Dortmund son otros de los clubes que han apostado fuerte y, según el diario ‘As’, el propio jugador habría tomado un jet privado para ir a Alemania y reunirse con los representantes de ambos equipos.

Por su parte, el entrenador del Manchester United, Solskjaer también se refirió al futuro de su compatriota. “No creo que esté en camino. No puedo comentar nada sobre los jugadores de otros equipos, lo he dicho muchas veces. Esta es solo una de esas cosas con las que tienes que lidiar en este trabajo”, manifestó el noruego en rueda de prensa.

Haaland llamó la atención de todo Europa por su cuota goleadora con 19 años. Entre Champions League y la Bundesliga austriaca, el noruego lleva 28 tantos en 22 partidos.

MÁS NOTICIAS DE FÚTBOL