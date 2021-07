En la previa del partido amistoso entre Barcelona y Girona, el segundo de los azulgranas en la pretemporada, prensa española da cuenta del ofrecimiento de un jugador para reforzar la defensa catalana de cara a la campaña 2021-22. Se trata nada menos que de Joseph Aidoo, futbolista del Celta que Vigo cuyo representante contactó con la secretaría deportiva de la institución de la Ciudad Condal para ofrecer los servicios del central nacido en Ghana.

Según el portal español ‘Don Balón’, el ofrecimiento llegó a las oficinas del Camp Nou en los últimos días y el entrenador Ronald Koeman no tardó en rechazarlo. Para el neerlandés, Aidoo es un defensor que no encaja en su idea de juego a pesar de su eficacia comprobada. No por nada fue considerado por los medios españoles como uno de los más destacados de la pasada campaña.

“Después de la contratación de Eduardo ‘Chacho’ Coudet, ha sido otro jugador completamente diferente y ha exhibido unas condiciones soberbias, convirtiéndose en uno de los mejores de toda LaLiga Santander. Pero, a pesar de eso, no le ha valido para convencer en el Camp Nou de su desembarco, y le han informado de que no necesitan más centrales diestros”, publica la citada fuente.

Joseph Aidoo, de acuerdo a ‘Tranfermarkt’, está valorizado en 6 millones de euros y tiene contrato con el Celta de Vigo hasta el 30 de junio de 2024.

Aidoo fue ofrecido al Barcelona, según medios españoles.

El show debe continuar

Mientras la directiva del Barcelona sigue recibiendo propuestas de fichajes, los jugadores del primer equipo se alistan para afrontar este sábado el segundo amistoso de la pretemporada ante Girona. El duelo está programado para el mediodía y será transmitido por la señal de Barça TV.

Para el choque ante los catalanes, Koeman convocó a Depay, Griezmann, Lenglet y De Jong. Ninguno de los cuatro jugadores estuvo en el primer ensayo de mitad de semana ante el Nastic (victoria 4-0 para azulgranas).





