Gianluigi Buffon se convirtió en las últimas horas en protagonista de la noticia luego de fichar como nuevo portero del Parma FC. El italiano decidió volver a vestir la camiseta de su primer amor en el fútbol a pesar de que grandes equipos en Europa lo buscaban. Uno de ellos fue nada menos que el Barcelona, que según el exarquero de la Juventus, le ofreció contrato para la próxima temporada. Sin embargo, ser suplente del alemán Marc-André Ter Stegen impidió su llegada al Camp Nou.

En entrevista con ‘SKY Sports’, Buffon confesó que el Barça se puso en contacto con él tras quedar libre de la Juventus. Desde el inicio, el italiano sabía que la condición era ser el segundo de Ter Stegen. Vivió lo mismo en su última etapa en Turín y no deseaba repetirlo en Cataluña.

En la misma línea, Buffon explicó que si aceptó ser suplente de Wojciech Szczesny en la Juventus, fue únicamente por amor al club piamontés. Sin embargo, descartó la idea de asumir el mismo rol en el Barcelona. Finalmente, decidió volver a Parma, donde apunta a ser protagonista.

“¿El Barça? Tenía dos ofertas importantes, pero no quería volver a ser suplente, estaba cansado de ser el segundo. Lo hice en la Juventus por el vínculo que había ahí, pero la verdad es que no quería volver a hacerlo, como en los últimos dos años”, comentó Buffon.

“Tenía otras ofertas interesantes, incluso en equipos de Champions, sin embargo, al final la implicación emocional hizo el resto. Sabía lo que el Parma me podía dar algo que ningún otro equipo me podía dar. Estoy feliz con el cariño de la gente, ver ciertos lugares me hace sentir como en casa. Es un lugar que amo”, agregó el también exportero del PSG.

Gianluigi Buffon firmó contrato con Parma por dos temporadas. Su idea es mantenerse vigente y jugar la Copa del Mundo de Qatar 2022 para convertirse en el primer futbolista en disputar seis mundiales.





