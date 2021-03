Joao Félix llegó al Atlético de Madrid en 2019 con la ilusión de repetir esas fantásticas actuaciones que tuvo en el Benfica y que lo llevaron a ganar el ‘Golden Boy’ de ese año. Lamentablemente para sus intereses, el portugués ha visto que las cosas no le están saliendo como esperaba por lo que, según ‘El Chiringuito’, buscará un cambio de aires en el próximo mercado de fichajes de verano. El joven delantero se ha cansado no ser indiscutible y todo pasa por Diego Simeone.

Según contaron en el programa deportivo de la TV española, el internacional con Portugal se reunió en los últimos días con los altos mandos del Atlético para comunicarles que se ha cansado de estar a la sombra de Luis Suárez y espera ser traspasado.

“Joao Félix ha planteado irse del Atlético de Madrid a la cúpula del club. El jugador está harto y ha pedido marcharse. Va a esperar a ver qué pasa el domingo si juega de titular o no (contra Real Madrid por LaLiga)”, dijo Eduardo Inda, tertuliano de ‘El Chiringuito’.

El exgoleador del Benfica es el fichaje más caro en la historia del Atlético de Madrid. A pesar de esa condición, no es un fijo para Diego Simeone, quien muchas veces en la temporada 2020-21 lo ha relegado al banquillo y cuando ha sido titular, no ha dudado en sacarlo del campo. Joao Félix ya no lo soporta.

Apunta a suplente otra vez

Simeone ya prepara su once para el derbi del domingo contra el Real Madrid con Joao Félix fuera del equipo inicial, según las primeras pruebas del técnico, que ya dispone de Yannick Carrasco y Kieran Trippier, directos a la titularidad en la sesión de este miércoles.

Jan Oblak, en la portería; Stefan Savic y Felipe Monteiro, en el centro de la defensa; Mario Hermoso, en el lateral izquierdo; Koke Resurrección y Saúl Ñíguez, en el medio centro; Ángel Correa, en la banda derecha; y Luis Suárez y Marcos Llorente, en la delantera, completan la probable alineación del Atlético a día de hoy para el derbi.

En ella no figura Joao Félix, goleador en el 0-2 al Villarreal del pasado domingo, cuando también fue suplente, y que no formó parte de la probable alineación inicial en ninguno de los ejercicios que organizó el cuerpo técnico en la sesión matutina en la Ciudad Deportiva de Majadahonda.





