Mohamed Salah es uno de los mejores jugadores del mundo. Lo demuestra en el Liverpool con sus golazos y asistencias cada fin de semana en la Premier League y en Champions la historia no le es ajena. Sin embargo, a poco más de un año para terminar contrato en Anfield Road, el atacante egipcio no tiene asegurado su futuro. Todo hace indicar que el club y el representante del exjugador de Fiorentina, Roma, entre otros, están lejos de alcanzar un acuerdo para la prolongación del vínculo que vence, exactamente, el 30 de junio de 2023.

En conferencia de prensa, el DT del Liverpool se refirió precisamente a la continuidad de ‘Mo’ Salah. Afirmó que “todo va bien” en las negociaciones para extender el contrato, algo que ha causado la risa extrema de Ramy Abbas, representante del futbolista africano.

“Mo espera que el club sea ambicioso, pero no podemos hacer mucho más, hemos hecho todo lo posible. Desde mi punto de vista, todo va bien. De momento no ha habido ni un rechazo ni una firma, es decisión de Mo, no hay prisa”, dijo el alemán.

Las palabras del técnico del Liverpool encontraron respuesta rápidamente en el agente de Salah. Desde su cuenta de Twiiter, Abbas publicó emoticones de risa que no tardaron en viralizarse en las redes sociales.

En lo que va de la temporada 2021-22, Mohamed Salah lleva 34 partidos disputados que se reparten en Premier League (25), Champions (8) y EFL Cup (1). El crack egipcio ha marcado 19 goles en la competición doméstica y ocho en la internacional.

Según Transfermarkt, portal especializado en la tasación de futbolista, Salah está valorizado en 100 millones de euros. El ‘11′ del Liverpool tiene la capacidad de jugar como extremo derecho, mediapunta y centrodelantero.





