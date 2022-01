Todo tiene su final, nada dura para siempre. La letra de una de las canciones más conocidas de Héctor Lavoe aplica perfectamente para Luis Suárez. Y es que el delantero uruguayo tendría los días contados en el Atlético de Madrid. Según la Cadena Ser, el cuadro de la capital española no está interesado en renovar el contrato del charrúa, por lo que dejaría el Wanda Metropolitano el 30 de junio de 2022, una vez termine el vínculo como rojiblanco.

Por edad y rendimiento, el cual ha decaído esta temporada, en el Atlético de Madrid ya no desean seguir contando con Luis Suárez. En el entorno del jugador uruguayo ya conocerían la decisión de Diego Simeone y de la dirección deportiva del vigente campeón de LaLiga Santander.

Luis Suárez llegó al Atlético para la temporada 2020-21 desde el FC Barcelona. Rápidamente se convirtió en uno de los indiscutibles de Simeone y, con sus goles en los últimos minutos, fue clave para la consecución del título liguero del año pasado de los ‘Colchoneros’.

Afortunadamente para los intereses de Luis Suárez, al delantero charrúa no le van a faltar ofertas de trabajo. El exjugador del Barcelona interesa en el Ajax de la Eredivisie y Nacional de Uruguay. Sin embargo, hace poco el ‘Pistolero’ descartó su vuelta al fútbol sudamericano por lo exigente de sus ligas.

“Valoro tanto el esfuerzo que he hecho para estar en lo máximo del fútbol y dejar una buena imagen que si vuelvo al fútbol sudamericano con 36 o 37, la gente me va a exigir como si tuviera 27 o 30. Y si no puedo rendir a ese nivel, prefiero tratar de evitar que digan que no corro como antes o que no hago los mismos goles”, dijo Suárez en entrevista con ESPN.

Por eso, el futbolista charrúa recalcó que prefiere pasar sus últimos años de carrera en la MLS o en cualquier otra liga lejos de Sudamérica. “Para no dejar esa imagen prefiero seguir disfrutando en otro lado, donde la condición física me dé hasta donde me dé. Que pueda seguir disfrutando del fútbol sin esa presión que sientes en Sudamérica, que es más que en Estados Unidos, Asia o en donde quieras disfrutar con 37 años”, añadió.





