Advíncula ya tiene nuevo DT: Paco Jémez vuelve al Rayo Vallecano para salvarlo del descenso en LaLiga

Novedades en el mercado de fichajes. Paco Jémez , que estuvo en el Rayo Vallecano entre 2012 y 2016, regresa al conjunto madrileño, en el que juega el peruano Luis Advíncula , como nuevo entrenador tras la destitución de Míchel y firma hasta el 30 de junio 2020, según informó el club.



Paco Jémez, de 48 años, vuelve al banquillo del Rayo Vallecano tras su marcha en junio de 2016, cuando el equipo descendió a Segunda tras cuatro temporadas en la máxima categoría con él al frente.



Como entrenador de Rayo Vallecano, Paco Jémez logró tres permanencias, una de ellas con un histórico octavo puesto en la Liga 2012/2013, pero su salida del club fue demasiado traumática con un descenso que incluyó críticas de la afición hacía la actitud de algunos jugadores en la parte final del último campeonato.



Tras salir del Rayo Vallecano, el entrenador canario fichó por el Granada en junio de ese 2016, club del que fue destituido en la sexta jornada tras sumar solo dos puntos de dieciocho posibles.



Dos meses después de ser destituido en el Granada, Paco Jémez fichó por el Cruz Azul mexicano, al que clasificó para la fase final del Torneo Apertura 2017 después de que el equipo no lo lograra los tres años anteriores. Fue eliminado en cuartos por el América y el 27 de noviembre de 2017 rescindió su contrato.



Solo un mes después, el 21 de diciembre de 2017, inició su segunda etapa al frente de la Unión Deportiva Las Palmas. Cogió al equipo canario como colista y no pudo lograr la permanencia. A final de temporada, con el descenso a Segunda, no siguió en el club amarillo.



Como entrenador del Rayo, entre 2012 y 2016, Paco Jémez se sentó en el banquillo en 164 ocasiones. Es el tercer técnico que más partidos oficiales ha dirigido al equipo madrileño. Por delante de él solo están el uruguayo Héctor Núñez con 176 y Pepe Mel con 169.



Fuente: EFE



