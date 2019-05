Órale ‘Cholo’: el Atlético de Madrid a punto de cerrar el fichaje de Héctor Herrera

Un cambio de aires a solo seis horas en coche, pero que puede hacer que los mexicanos miren más a LaLiga. Héctor Herrera podría convertirse en el primer fichaje del Atlético de Madrid para la próxima temporada. De acuerdo a una información del periódico AS, el mediocampista y los ‘colchoneros’ tienen un acuerdo cerrado para que juegue con el 'Cholo' Simeone.

Solo falta la firma del volante para hacer el anuncio oficial. No obstante, desde Portugal y México indican que el azteca podría ser presentado como refuerzo la próxima semana en las instalaciones del Wanda Metropolitano.

Héctor Herrera, quien espera hasta julio para obtener el pasaporte comunitario, llegaría al Atlético de Madrid después de cumplir una gran temporada con el Porto: jugó un total de 51 partidos en todos los torneos.

El pasado fin de semana, el futbolista evitó dar mayores detalles sobre su futuro, "No sé si era mi despedida o no, pero intento dar siempre lo mejor”, expresó el ex hombre del Pachuca.

Héctor Herrera, según desveló ESPN México, solicitó a Gerardo Martino, seleccionador del cuadro azteca, que no le considere para la Copa Oro 2019, pues se someterá a un tratamiento para llegar en buenas condiciones a su nuevo equipo.

► ¡Un precio de locura! Real Madrid le dice 'no' a Jovic y le deja vía libre al Barcelona para ficharlo



► A espaldas de Florentino: el crack del Real Madrid que llamó al Barcelona a ofrecer sus servicios



► Keylor Navas se venga del Real Madrid: el club top de LaLiga por el que ficharía pronto



► Florentino viaja a París y cierra un negocio redondo: el crack que llega al Real Madrid a costo cero