¡(Casi) Descartado en Barcelona! El fichaje que Valverde no tiene en mente esta pretemporada

La llegada de Antoine Griezmann al Barcelona no solo es un plus para Lionel Messi y su posición en el frente de ataque, sino también para Luis Suárez. El goleador culé, uno de los mejores delanteros del mundo, fue de los jugadores más usados por Ernesto Valverde en el pasado curso porque no contaba con un suplente en esa posición que no altere el nivel del equipo. Cuando no estuvo, el equipo -y Messi- lo sintieron.

Pero esa situación no pasaría en la temporada que viene. Para Valverde, tanto el francés como el astro argentino pueden jugar en distintos puntos de ataque, tales como ser extremos, mediapunta o falso '9'. Esa polifuncionalidad le brinda alternativas al DT cuando le dé descanso a Suárez, o el charrúa se encuentre lesionado. Es por ello que, según trascendió en Mundo Deportivo, el técnico español ha decidido no fichar a un centrodelantero, por lo menos no en este inicio de pretemporada.

Además, en el dibujo táctico, Valverde puede prescindir de un '9' neto si usa el 4-4-2 -que ya ha venido usando en los dos cursos en los que ha estado al frente del equipo-, donde pondría tanto a Messi como a Griezmann en el ataque. Dentro del juego usual del Barcelona, a ras de piso, no tendrían problemas en compartir ataque.

Neymar, cada vez más lejos

Neymar es un anhelo dentro de la cúpula del Barcelona, pero tampoco harán locuras en las negociaciones por el brasileño. El club le ha dejado al jugador claro que es una posibilidad, pero una que cada día que pasa se vuelve más lejana.

