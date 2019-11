Ivan Rakitic pasa un mal momento en Barcelona. El croata dejó claro que está triste en una conversación a mitad de semana en Universo Valdano, por lo que su tiempo en la Ciudad Condal parece estar cerca de terminar.

“Siempre lo he dicho: ¿Cómo se siente mi hija cuando le quitan un juguete? Se siente triste. Yo me siento igual. Me han quitado la pelota. Me siento triste”, dijo.

Barcelona está dispuesto a conversar sobre la salida de Rakitic, pero tampoco será tan fácil. Según informa ‘Sport’, ya recibieron una oferta por él desde la Premier League pero la rechazaron al creer que era insuficiente.

El club inglés habría ofrecido por el jugador 15 millones de euros, mientras que, según asegura el periódico deportivo catalán, no lo quiere vender por una cantidad inferior a los 35 millones de euros.

Hace unos días, Movistar+, explicaba que el Atlético de Madrid estaría dispuesto a pagar por Rakitic 40 millones de euros, la cantidad que pedía el equipo azulgrana por el centro campista este verano.

Inter de Milán y Juventus lo quiere, pero a modo de préstamo.

El mal momento de Rakitic

“Me gusta enseñar mis sentimientos, cuando hay que llorar pues no hay problema ninguno, y cuando hay que celebrar soy el primero en ir adelante”, indicó.

Luego, Rakitic, quien fue desconvocado de su selección por una lesión en el tendón de Aquiles, confesó que se siente en el mejor momento de su carrera.

“Entiendo y respeto las decisiones del entrenador o de un club o lo que sea, pero creo que he dado muchísimo en estos cinco años y pico que ya llevo aquí. Y lo que quiero es poder seguir disfrutando y eso es lo más importante para mí, después uno disfruta solamente jugando. Tengo 31 años, no tengo 38, y me siento en mi mejor momento”, se puede escuchar en el video promocional.

