Leo Messi speaks in English: se jubilaría en un club de la MLS tras dejar el Barcelona

La revelación de la cláusula secreta en el contrato de Lionel Messi con el FC Barcelona , que estipula que el delantero rosarino tiene la potestad de decidir en cada final de temporada si sigue o no siendo azulgrana, ha causado un gran revuelo en España, donde ven al mejor del mundo con chances de continuar su carrera en Estados Unidos.



De acuerdo al diario 'Mundo Deportivo', la MLS, aquel torneo donde se 'jubilan' las grandes estrellas del fútbol como Zlatan Ibrahimovic, Didier Drogba, David Beckham, entre otros, es algo que seduce a Lionel Messi. Sin embargo, no descarta volver a Argentina para jugar con Newell's.



"[...] Siempre ha mantenido que antes de retirarse le gustaría jugar, aunque fuera unos meses, en Newell’s Old Boys, el club en el que jugó de niño en Rosario. Y antes podría probar alguna experiencia en la MLS, una aventura que le seduce", publica la citada fuente.



No es la primera vez que el futuro de Messi es vinculado con el fútbol de Estados Unidos. Hace dos años, una periodista argentina del diario 'La Nación' afirmó haber tenido contactos con el entorno del delantero, que le habrían contado que no le faltan propuestas para jugar en la MLS.

Lionel Messi tiene contrato en el FC Barcelona hasta junio de 2021, pero ya puede negociar desde enero del otro año con cualquier otro club. (Getty) Lionel Messi tiene contrato en el FC Barcelona hasta junio de 2021, pero ya puede negociar desde enero del otro año con cualquier otro club. (Getty)

Agradecidos con Messi

Las muestras de flexibilidad del Barcelona en el contrato de Messi obedecen a lo mucho que el club está agradecido con el jugador. Quieren que sea el dueño de su futuro, pero a la vez desean que siga siendo azulgrana más allá del 2021. De hecho, las negociaciones con el padre del futbolista para un nuevo vínculo comenzarían en noviembre de este año.



De acuerdo a la citada fuente, las relaciones de Bartomeu con Jorge Messi son excelentes, por lo que el ambiente es propicio para firmar la última renovación del delantero argentino de 32 años.



