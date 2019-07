''El Barça debe decir la verdad'': agente de Coutinho se harta y manda un mensaje al club sobre su futuro

Una nueva tormenta asoma en Cataluña. Luego de hacerse oficial la llegada de Antoine Griezmann al Camp Nou, la interna del Barcelona tiene claro que irá a por más fichajes en este mercado. Sin embargo, esto también implica que muchos otros jugadores no sigan más en la plantilla. Este podría ser el caso del brasileño Philippe Coutinho , de quien se ha estado hablando mucho en las últimas semanas como uno de los candidatos a dejar el club.



Tanto es así el tema con Coutinho, que este sábado uno de sus representantes - cansado de los rumores - brindó una entrevista para la cadena 'RMC', en la que señaló que hay personas en el Barcelona que catalogan al brasileño como intransferible, mientras otros lo quieren ver fuera del Camp Nou para darle nuevamente la bienvenida a Neymar, otro de los nombres en agenda del cuadro 'culé'.

Y es que, valgan verdades, el nombre de Coutinho viene siendo relacionado como posible moneda de cambio por su compatriota del PSG desde hace ya varios meses. Ante esto, Kia Joorabchian - agente del jugador - se vio obligado a desmentir las negociaciones con los parisinos aquella vez, y ahora habló para dejar mal parado a más de uno en la directiva barcelonista. ¿Qué dijo sobre su representado?



" Pep Segura me dijo que era intransferible la pasada semana. El presidente me dijo lo mismo, que no tenía intención de vender al jugador a ningún club. Bajo este discurso, decidimos no mirar el mercado y es por eso que el jugador no tiene ofertas", reveló Joorabchian sobre el presente próximo de Coutinho, que dejó entrever durante la Copa América que su lugar en el Barcelona no estaba asegurado.



Por ello, Joorabchian, visiblemente molesto por la menara cómo es que se está tratando al exjugador del Liverpool, dejó en claro que: "He guardado silencio en este periodo, pero no permitiré que el Barcelona mienta sobre el jugador. ¡Deben decir la verdad! Y si quieren que Coutinho se vaya, tienen que decirlo para que entre todos decidamos qué es lo mejor para su futuro", sentenció. ¿Veremos a Coutinho en el Barza esta temporada?



