Gerard Deulofeu salió por la puerta falsa del Barcelona a mitad de temporada y tomó un avión rumbo a Londres, donde forma parte del Watford, club que le da los minutos que necesita. El delantero se encuentra en modo de préstamo, pero sus aspiraciones parecen no estar en volver a España.

En una entrevista con el programa 'El Larguero' de la Cadena Ser, Deulofeu reconoció que ve muy complicado que regrese al Barcelona más aun cuando hay un 'overboking' en la delantera azulgrana.

"Javi Gracia me ha dicho que quiere que me quede en el Watford, al Barça está claro que no creo que vuelva, no creo que Valverde quiera que vuelva... por mí parte toca esperar y ver que pasa", explicó el atacante de 24 años.

Gerard fue cedido a Londres pero con opción de compra en el contrato. El futbolista sueña con tener minutos, algo que sería complicado si regresa al Barcelona donde Suárez, Dembélé, Coutinho y Messi lideran la parte delantera.

"Vengo de uan lesión de meses, que se me fracturó el quinto metatarsiano. He jugado los primeros minutos y veremos que pasa en el futuro. Ya hablaremos con el míster. Hay que ir despacio, analizarlo bien el verano yveremos que sucede. Hay que estar tranquilos. Yo quise ir cedido en enero y no creo que vuelva al Barcelona ", agregó.