Antoine Griezmann se ha convertido en una piedra en el zapato para el FC Barcelona. En la oficina del presidente Joan Laporta han decidido venderlo con el objetivo de reducir considerablemente la masa salarial. Sin embargo, la situación no es nada sencilla ya que el delantero francés no quiere saber de otro club que no sea el Atlético de Madrid. Si tiene que dejar de ser azulgrana solo lo hará para vestir los colores de su antiguo equipo, hecho que ha paralizado las negociaciones para su marcha del Camp Nou.

Según el diario ‘Sport’, en el Barça empiezan a ver con poco optimismo la venta de Griezmann. Si tienen que quedarse con él en la temporada 2021-22 aplicarán una radical medida que terminará perjudicando económicamente a toda la plantilla: recorte a cada uno de los jugadores.

Absolutamente ningún integrante de la plantilla azulgrana se salvaría de ver rebajados sus ingresos ante la necesidad de seguir pagando los emolumentos de Griezmann, los cuales ascienden a más de 30 millones de euros por temporada.

“El Barça ha hecho números y la única manera de mantener a Griezmann en la plantilla es la de rebajar el sueldo a todos los miembros de la plantilla. De esta manera, el francés podría continuar visitiendo de blaugrana. Es la única manera viable que tiene el club a día de hoy de mantener su continuidad”, publica el mencionado medio.

La palabra de Joan Laporta

Consultado sobre el futuro de Griezmann, el presidente del Barcelona afirmó que el “mercado está empezando ahora. Apenas se ha movido nada, por el COVID y la restricción de los ingresos. Jugadores como Griezmann tienen mercado, hay clubes interesados. Estamos construyendo nuestra plantilla buscando el equilibrio financiero. Con Antoine no tenemos ningún problema, ni como persona, ni como profesional”.

Cabe recordar que Antoine Griezmann llegó al Barcelona en el 2019 por 120 millones de euros. Desde que viste los colores del club azulgrana, el francés ha marcado 35 goles entre todas las competiciones. En su palmarés figura una Copa del Rey.





Recibe nuestro boletín de noticias: te enviaremos el mejor contenido deportivo, como siempre lo hace Depor.





TE PUEDE INTERESAR