Porque sin De Ligt también hay vida: el plan 'B' del Barcelona está en el Manchester United

No vamos a descubrir nada: Matthijs de Ligt es una de las prioridades del FC Barcelona en el actual mercado de fichajes. Los azulgranas intentan convencer al holandés por todas las formas, pero este parece estar más cerca de la Juventus que del Camp Nou.



En esa linea, el actual campeón del fútbol español ha pensado en una alternativa. No tiene el mismo cartel que De Ligt, pero representa una opción más que interesante para reforzar la zaga. Hablamos de Victor Lindelöf , defensor del Manchester United.

Victor Lindelöf. (Getty Images) Victor Lindelöf. (Getty Images)

De acuerdo al diario 'Mundo Deportivo', el nombre del sueco de 24 años gusta en el seno del FC Barcelona y no se descarta ficharlo en caso De Ligt termine aceptando la oferta de la Juventus u otro grande de Europa. De hecho, los directivos ya intentaron conversar con el Manchester United, pero la respuesta de los ingleses ha sido clara: no se vende.



En Old Trafford saben que Victor Lindelöf es uno de los indiscutibles para Solksjaer y no se imaginan verlo en otro club la próxima temporada. Es por eso que han buscado entorpecer todo intento de negociación con el Barcelona.



Tal como apuntan medios españoles, el FC Barcelona pagaría hasta 50 millones de euros por el pase de Lindelöf, un monto mucho menor al que gastarían en el pase de De Ligt. ¿Cuál será el final de esta novela del mercado de fichajes?

► Lucas no sale solo: el otro descartado del Real Madrid que Arsenal quiere por 20 'kilos'... ¡Alucinarás!



► Militao fue consultado por el fichaje de Neymar al Real Madrid y se empezó a sentir mareado [VIDEO]



► No queda de otra: Barcelona pagará cláusula de Griezmann y ya tiene fecha de presentación en el Camp Nou



► ¡Florentino no se da por vencido! El último plan del Real Madrid para tener a Neymar este verano