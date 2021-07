El mercado de fichajes de verano se encuentra en su mejor momento y en Europa los medios no dejan de colocar nombres en distintos clubes. Esta vez se trata de Marcos Alonso, el jugador del Chelsea de la Premier League cuyo futuro ha sido vinculado con el FC Barcelona. Según el diario español ‘Don Balón’, cansado de no ser titular en el equipo de Thomas Tuchel, el defensor quiere cambiar de aires para la próxima temporada y no tendría mejor idea que marcharse al Camp Nou a pesar de su formación en las canteras del Real Madrid.

El defensor de 30 años quiere gozar de más minutos de juego y entiende que mientras Ben Chillwell sea titular, serán pocas las oportunidades que tenga. Es la razón que lo animaría a cambiar de liga antes de entrar en la recta final de su carrera.

“Al parecer, el que también fuera jugador de Bolton Wanderers, Sunderland y Fiorentina no le hace ascos a la idea de ser entrenado por Ronald Koeman, pese a haberse criado en La Fábrica. Llegó a hacer su debut en el Santiago Bernabéu, a las órdenes de Manuel Pellegrini, y tanto su padre, como en especial, su abuelo, son leyendas de la entidad”, apunta la citada fuente.

Marcos Alonso, con pasado en el Bolton Wanderers, Sunderland y Fiorentina, está valorizado en 12 millones de euros, según la web de ‘Transfermarkt’. El español acaba contrato con Chelsea el 30 de junio de 2023.

Marcos Alonso vivió la final de la Champions League en el banquillo de Chelsea. (Foto: Twitter)

El show debe continuar

Mientras la directiva del Barcelona sigue en la mira de los rumores, los jugadores del primer equipo se alistan para afrontar el próximo sábado el tercer amistoso de la pretemporada ante Stuttgart. El duelo está programado para las 11 de la mañana y será transmitido por la señal de Barça TV.

Para el choque ante los alemanes, Koeman podrá contar con Depay, Griezmann, Lenglet y De Jong. Ninguno de los cuatro jugadores estuvo en el primer ensayo de mitad de semana ante el Nastic (triunfo 4-0 para azulgranas), pero sí en la más reciente victoria ante el Girona (3-1).





