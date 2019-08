Un trueque de locos: lo que ofrece la Juventus para quitarle a Rakitic al Barcelona

¿Insólito o no? A solo cinco días de que cierre el mercado de pases de la liga italiana, la Juventus envío al director deportivo Fabio Paratici para negociar un trueque con el Barcelona. La oferta no era por los mejores atacantes de los azulgranas, sino por Ivan Rakitic, mediocampista croata que ha venido siendo sondeado por la ‘Vecchia Signora’ desde hace un tiempo. No obstante, el ofrecimiento de parte de los turineses era para tirarse de todos los pelos.



De acuerdo al diario italiano ‘Tuttosport’, la ‘Juve’ ofreció a Emre Can como trueque por el volante balcánico. ¿Algún punto de visto sobre este ofrecimiento? Bueno, Rakitic tiene seis años más que el mediocampista alemán y su tiempo en el Barcelona sería visto afectado a raíz de la llegada de Frenkie de Jong. De cara al presente curso, la idea de Valverde sería usar a Busquets, Arthur y el medio holandés para reformular el medio de parte de los culés.



Emre Can, con 25 años, fue titular indiscutible en la ‘Juve’, al punto que jugó 24 partidos y anotó cinco goles en la pasada campaña en la Serie A. No obstante, su valorización se encuentra muy por debajo de Rakitic, por lo que el Barca – probablemente – no querrá escuchar más la oferta a solo días de que culmine el mercado de pases en el Calcio.



La Juventus trajo para esta temporada a Matthijs de Ligt y a Adrien Rabiot y Aaron Ramsey para coste cero. Queda claro que los últimos dos rejuvenecen un poco la plantilla, aunque no habría nada de malo tener un jugador de experiencia como es el caso de Rakitic.



El Barcelona no se plantea, para esta temporada, la salida de Rakitic y todo quedaría en nada, a menos de que haya una oferta de parte de los turineses.

