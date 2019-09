Llama al Camp Nou para ser reemplazante de Piqué y Messi levanta el pulgar: Barza 'cocina' fichaje para 2020

El FC Barcelona es el sueño de cualquier futbolista. Es por eso que, de cara al mercado de fichajes del próximo año, un jugador del Athletic Club no ha dudado en ofrecer sus servicios a través de su representante. Hablamos de Unai Núñez, el defensor de 22 años que, según 'Don Balón', podría empezar a vestir de azulgrana en menos de lo que todos pensamos.



Tal como apunta la citada fuente, Núñez no esconde su predilección de jugar en el FC Barcelona. No solo porque es uno de los clubes más grandes del mundo, también porque no cree tener mucho futuro en San Mamés. Ha perdido el titularato y busca un cambio de aires en un equipo que no descarta fichar un central al próximo año.

Piqué ha entrado en la recta final de su carrera, Lenglet no tiene pasta de líder, mientras que Umtiti y Todibo no parecen tener la confianza de Valverde. Y es aquí donde entra a tallar el nombre de Unai, un jugador que ya ha llamado la atención de otros clubes como Valencia, Sevilla y hasta de la Premier League han tocado su puerta. Su cláusula rondaría los 30 millones de euros.



"Núñez sabe que es una de las gangas del mercado y que tiene a varios equipos de primer nivel detrás de él. Pero su sueño, puesto a dar el siguiente paso y dejar el club de su vida, es jugar en el Barça, donde podría pelear por alzar la Champions League", publica 'Don Balón'.

Lo que viene para el Barcelona

Luego del parón de selecciones, Barcelona se alista para el reinicio de LaLiga Santander este sábado. Los azulgranas, sin Lionel Messi por lesión, recibirán a Valencia en Camp Nou en un partido en el que están obligados a sacar un triunfo luego del tibio inicio de temporada con un empate, una derrota y una victoria.

