Se lo deja al Real Madrid: las razones por las que Barcelona dejó de pujar por Luka Jovic para verano

Hace unos días, el padre de Luka Jovic era consultado por la posibilidad que su hijo llegue a Barcelona y su respuesta sorprendió con un "tiene varias propuestas, incluidas las del Barza. Pero no está interesado. No sabe si jugará al fútbol allí”. Desde ese momento, las opciones de una posible contratació azulgrana este verano empezaron a decaer. Hoy, ya todo está cuesta arriba.

Según explica Mundo Deportivo, Barcelona ya no intentará ir por el atacante del Eintrach Frankfurt. Jovic , que le han realizado más de quince seguimientos y un gran número de un 'scoutings' lo ha observado, puso en duda su futuro en Cataluña y las contagió a la directiva.

La decisión no pasa por su capacidad goleadora. 25 goles en 40 partidos no se pueden discutir; sin embargo, el Barza ya no solo buscaría un '9' de área para finalizar jugadas. Se busca un atacante que sea capaz de maniobrar lejos de la portería. Un punta que no tenga problemas en jugar por las bandas y dejar el espacio para que, Messi por ejemplo, ataque por el medio.

Esa movilidad que se intenta conseguir, no es necesariamente una característica propia de Jovic. Hay dudas si sobre el serbio es especialmente hábil con el balón como para moverse por el franco de ataque. En la Bundesliga solo brilla dentro del área.

Otro factor a observar, es que Luka es un delantero que no tiene una amplia trayectoria, sino que ha explitado este año. El Benfica lo ha colocado como un jugador de millones (60) pero no posee un historial resaltante.

Esto no cesa la búsqueda del Barcelona por un delantero. Pese a rechazar la oferta el verano pasado, Antoine Griezmann cumple con el perfil que tanto quieren. Por otro lado, desde el Camp Nou no descartan la llegada de Jovic al Real Madrid , quien ya incluso tendría el dorsal de Cristiano Ronaldo separado.

