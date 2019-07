No todo está perdido: Neymar le pone una condición al Barcelona para forzar su salida del PSG

Cualquier cosa puede pasar. Neymar pide a gritos salir del PSG luego de dos años donde lo ganó todo a nivel local, pero en donde en la Champions League dejó mucho que desear. Tras analizarlo junto a su familia y demás entorno, el delantero brasileño ve positivo su vuelta al Barcelona de cara a la esta temporada. No obstante, los rumores sobre su fichaje sufrieron un giro inesperado tras unas declaraciones de Josep Bartomeu, y ahora 'Ney' quiere tomar al toro por las astas con una condición.



¿De qué se trata? Bueno, según pudo conocer el portal web de 'Don Balón', los directivos del Barcelona le han pedido a Neymar que presione al cuadro parisino para que lo dejen salir este verano. Además, en el conjunto 'Azulgrana' le han dicho al brasileño que será necesario que pida perdón a los aficionados y se baje el sueldo luego de su sorpresivo adiós en 2017. Sin embargo, 'Ney' pone una condición: que Dani Alves regrese con él. ¿Estarán de acuerdo?



Hay que recordar que el presidente del Barcelona, Josep Maria Bartomeu, subrayó el último viernes que "no hay caso Neymar" porque, si bien admitió que el brasileño "quiere irse del Paris Saint-Germain", el club francés no desea prescindir de él este verano. Pero esto, tal y como señala 'Don Balón', no sería más que una indirecta para que el '10' mueva fichas desde su lado.



Dani Alves estará en los cuartos de final de la Copa América 2019. (Foto: Agencias) Dani Alves jugará con Brasil la final de la Copa América 2019. (Foto: Getty)

De acuerdo a varios medios españoles, el Barcelona estaría dispuesto a pagar los mismos 222 millones de euros que desembolsó en su momento el PSG por la cláusula de rescisión de Neymar, así como también de incluir a Philippe Coutinho en la operación, quien tampoco se llegó a establecer en el conjunto culé tras dos temporadas discretas en donde no pudo ser el nexo ni de Lionel Messi ni de Luis Suárez.



Hay que recordar que Neymar llegaría el Barcelona para jugar por las próximas cinco temporadas, siendo el segundo futbolista mejor pagado de la plantilla, solo detrás de Lionel Messi. El brasileño mostró su deseo de volver a jugar en LaLiga de España, y fue así que ante el desinterés en las últimas semanas de parte de Florentino Pérez y el Real Madrid, los 'Azulgranas' llamaron a su puerta.



