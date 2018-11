Si hay un jugador que suena en Barcelona cada mercado de fichajes, ese es Adrien Rabiot. El francés del PSG está en los planes de los azulgranas desde hace un año y este invierno podría ser su oportunidad.

Rabiot termina contrato el 30 de junio del 2019 y a partir del 1 de enero del próximo año es libre para firmar con el club que prefiera sin riesgo de ser sancioando por la FIFA por inclumpir las normas del mercado.

Según Mundo Deportivo , en Barcelona hay tranquilidad. Ya se conversó con el jugador y con el club. Las propuestas económicas ya están encima de la mesa para convencerle. Pep Segura y Abidal han llevado el peso de la operación con ayuda del CEO Oscar Grau.

Los dirigentes azulgranas tienen en sus planes concretar la operación en enero, aunque el jugador llegaría en julio. La tranquilidad pasa porque el jugador aun no renueva con el PSG pese a los intentos de Al-Khelaifi para que se quede.

Barcelona no es el único club que iría tras los pasos de Rabiot. Liverpool, Manchester City y Juventus también pujarán por él. En el Camp Nou no quieren despilfarrar el dinero por alguien que aun no es considerado como uno de los 'top' del fútbol mundial.